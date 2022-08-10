الحبس 4 أيام لتاجر قتل ابن عمه طعنًا بسلاح أبيض بسوهاج

قررت جهة التحقيق المختصة حبس تاجر من قرية باصونة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب قيامه بقتل أبن عمه طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض بذات الناحية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة عامل على يد أبن عمه التاجر بدائرة المركز عقب الأخير بتسديد طعنة نافذة له بالصدر تم ضبط المتهم ونقل المجنى عليه لمشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعى.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع مشادة بين تاجر وأين عمه العامل تطورت إلى مشاجرة قام الأخير على إثر، ذلك بتسديد طعنة نافذة بسلاح أبيض بالصدر من الناحية اليسرى مما نتج عنه وفاة.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة معللًا سبب الخلاف بينهما بسبب قطعة أرض.

وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.