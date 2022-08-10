الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى
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شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، ونتجت عن الحادث إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا عن وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيًا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه محافظة قنا عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتجت عن الحادث إصابة فوزي فتحي صدقي، ٤٠ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ، ومريان فيكتور زاهر، ٣٦ سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويؤنا فوزى فتحي، ١٠ سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، وميرا فوزي فتحي، ١٢ سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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