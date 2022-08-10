الأربعاء 10 أغسطس 2022
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حوادث

حبس عاطلين 4 أيام قتلا سائق توكتوك وألقيا بجثته في ترعة بالمنوفية

حبس
حبس
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قرر مصطفى بسيونى وكيل النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين قتلا سائق توكتوك صديقهم لسرقة التوكتوك الخاص به وألقيا بجثته فى إحدى الترع بقرية هيت التابعة لمركز منوف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قتلا سائق توكتوك صديقهما لسرقة التوكتوك الخاص به وألقيا جثته فى إحدى الترع بقرية هيت التابعة لمركز منوف،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثة شاب مقتول وملتقى فى ترعة بقرية هيت ، على الفور قرر اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، ضم التشكيل المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش ، محمد سالم معاونى مباحث مركز شرطة منوف، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 2 من أصدقاء المجنى عليه لسرقة التوكتوك الخاص به تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفو بالواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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