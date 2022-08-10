الإعدام لقاتل «طفل شبين القناطر»

قضت قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريري، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لصنايعي، متهم بقتل الطفل يوسف، المقيم عزبة حيدر بقرية الجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3085 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 15 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ف س"، 19 سنة، صنايعي سقف معلق مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجني عليه الطفل "يوسف م ش"، 6 سنوات، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بعد أن التقى به أمام حجرة خالية بأحد الأراضي الزراعية، حيث كان يلهو الطفل المجني عليه فتولد لدي المتهم رغبة بالتعدي على الطفل، فسارع بدفعه لتلك الحجرة إلا أن المجني عليه قاومه وأطلق نداءات الاستغاثة فاستقر في ذهن المتهم التخلص من الطفل وإزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم أمسك بحبل كان متواجدًا بمكان الواقعة ولفه حول عنق المجني عليه، وقام بجذبه حتى تمكن من خنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أنه كانت قد تقدم تلك الجناية جناية أخرى، وأنها في ذات الزمان والمكان هتك المتهم عرض الطفل المجني عليه خال كونه لم يبلغ الثمانية عشرة من عمره، كما أحرز بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حبل".

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز، كما تبين أن الجثة تعود للطفل يوسف، 6 سنوات، يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عاملًا، 19 سنة، ومقيم دائرة المركز، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وعلى إثر ذلك قام باقتياد الطفل إلى عشة من الخوص وأجهز عليه خنقًا، حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمنزل مهجور.

وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، حتى إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.