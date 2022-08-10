الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة شخصين فى حريق منزل بالمنيا

حريق
حريق
ads

أصيب طفل وشاب، إثر نشوب حريق داخل منزل بحي جنوب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وأفادت تحريات البحث الجنائي الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور قسم شرطة المنيا، تتضمن نشوب حريق بأحد المنازل وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بمساعدة أهالي المنطقة.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين أن الحريق اندلع بالطابق الأرضي بالمنزل الكائن بحي جنوب المدينة بجوار مستشفي الحميات، مما أسفر عن إصابة طفل وشاب.

وتم نقلهما إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والتي كلفت رئاسة حي جنوب المدينة بفصل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه حفاظا علي المنازل المجاورة ولعدم تضررها، وتم عمل كردون أمني حول المنزل وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة واتخاذ اللازم.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ورجحت تحريات إدارة البحث الجنائي الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل المنزل، وبالعرض على النيابة العامة قررت استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها، مع حصر التلفيات والخسائر المادية التي لحقت بالمنزل جراء الحريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

قتل والديه وشقيقته وطفليها.. الإعدام لـ«سفاح العسيرات»

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في الجامعات بجميع المحافظات

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

«الصحة»: المنشآت الصحية مستثناة من خطة الحكومة لترشيد الكهرباء

أسعار بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس