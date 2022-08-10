الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد لمتهم و3 سنوات سجنا لآخر شرعا فى قتل مواطن

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "أ.م" بالسجن المؤبد، و"ح.ع" بالسجن 3 سنوات، كما برأت المتهم "أ.ح" بعد اتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليه "م.ع" بأن أطلقا عليه النار من بندقية آلي بدئرة مركز المنشاة بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين.

وصدر الحكم  برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، وبأمانة سر عصام حسانين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بإصابة المجني عليه بعدة طلقات نارية فى جسده، بعد إطلاق النار عليه أثناء استقلاله دراجة بخارية، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلتي المتهم والمجنى عليه، قام خلالها المتهم بانتظار المتهم، وهو يستقل دراجة بخارية، وأطلقا عليه النيران من بنادق آلية مما تسببت فى إصابته.

وتم القبض على المتهمين وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

رئيس التحرير

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