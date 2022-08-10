ضبط 4 متهمين جدد بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بقرية أصفون بإسنا

في مفاجأة جديدة بقرية أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، نجح رجال المباحث في القبض على 4 متهمين جدد بممارسة أعمال السحر والشعوذة بين المواطنين، ليرتفع عدد المتهمين في القرية إلى 6 متهمين، وجارِ التحقيق مع الجدد في الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم من الأهالي بالحصول على أموال منهم نظير إجراء أعمال سحرية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالي أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة للمرة الثانية مساء أمس الثلاثاء.

على الفور، قوات الأمن نجحت في ضبط "الأمير.ج.ف" ترزي وشهرته "ف.ع" 51 سنة، مقيم بشارع أبو منصور فى قرية أصفون المطاعنة، ومتزوج ولديه 4 بنات بينهم 2 متزوجان و2 صغار، وبداخل منزله عدد من الكتب والأوراق المكتوب عليها طلاسم بلغات غربية، وهاتف محمول وعدد من أدوات ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

كما قام رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، بملاحقة متهمين آخرين بإجراء تلك الممارسات غير القانونية بعد شكاوى من الأهالى بقرية أصفون، ونجحت القوات فى ضبط 4 متهمين جدد وهم كل من "الأمير.ع.ا" مزارع، و"كامل.ل.ط"، مزارع، و"سعيد.م.ا"، مزارع، و"أبوالحسن.م.م"، مزارع، وجميعهم مقيمون بقرية أصفون المطاعنة، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.