الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط 4 متهمين جدد بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بقرية أصفون بإسنا

ضبط 4 متهمين
ضبط 4 متهمين
ads

في مفاجأة جديدة بقرية أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، نجح رجال المباحث في القبض على 4 متهمين جدد بممارسة أعمال السحر والشعوذة بين المواطنين، ليرتفع عدد المتهمين في القرية إلى 6 متهمين، وجارِ التحقيق مع الجدد في الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم من الأهالي بالحصول على أموال منهم نظير إجراء أعمال سحرية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالي أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة للمرة الثانية مساء أمس الثلاثاء.

على الفور، قوات الأمن نجحت في ضبط "الأمير.ج.ف" ترزي وشهرته "ف.ع" 51 سنة، مقيم بشارع أبو منصور فى قرية أصفون المطاعنة، ومتزوج ولديه 4 بنات بينهم 2 متزوجان و2 صغار، وبداخل منزله عدد من الكتب والأوراق المكتوب عليها طلاسم بلغات غربية، وهاتف محمول وعدد من أدوات ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

كما قام رجال المباحث بمركز شرطة إسنا، بملاحقة متهمين آخرين بإجراء تلك الممارسات غير القانونية بعد شكاوى من الأهالى بقرية أصفون، ونجحت القوات فى ضبط 4 متهمين جدد وهم كل من "الأمير.ع.ا" مزارع، و"كامل.ل.ط"، مزارع، و"سعيد.م.ا"، مزارع، و"أبوالحسن.م.م"، مزارع، وجميعهم مقيمون بقرية أصفون المطاعنة، وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

قتل والديه وشقيقته وطفليها.. الإعدام لـ«سفاح العسيرات»

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق كلية التمريض 2022 في الجامعات بجميع المحافظات

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

«الصحة»: المنشآت الصحية مستثناة من خطة الحكومة لترشيد الكهرباء

أسعار بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى ينشر فيديو اغتيال 3 شبان فلسطينيين فى نابلس

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس