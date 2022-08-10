التحفظ على 13 ألف لتر سولار تم تجميعها داخل مصنع بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 13 ألف لتر سولار تم تجميعه داخل مصنع تعبئة وإنتاج مواد غذائية، وذلك بدون تصريح من الجهات المختصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية من السولار المدعم بقصد بيعه في السوق السوداء.

تم مداهمة المصنع وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيش المصنع عثر على 13000 لتر سولار بدون تصريح من الجهات المختصة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.