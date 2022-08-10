الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

اليونان: 50 شخصا في عداد المفقودين جراء غرق مركب مهاجرين قبالة كارباثوس

مهاجرين
مهاجرين
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أفادت مسؤولة في خفر السواحل اليونانيين، الأربعاء أن "50 شخصا اعتبروا في عداد المفقودين" في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية في بحر إيجه.

وأوضحت المسؤولة "بحسب شهادات 29 شخصا تم انقاذهم كان على المركب 80 شخصا ما يعني أن 50 شخصا في عداد المفقودين". ويبحث خفر السواحل اليونانيون منذ صباح الأربعاء عن المفقودين الذين غرق مركبهم بعدما أبحر من سواحل تركيا المجاورة.

وأمر وزير البحرية التجارية يانيس بلاكيوتاكيس بالبدء بعملية الإنقاذ فجر الأربعاء بعد إبلاغه بغرق قارب المهاجرين قبالة جزيرتي كارباثوس ورودس في بحر إيجه، حسبما أفاد بيان صادر عن خفر السواحل.

أشارت المعلومات الأولية الصادرة عن خفر السواحل إلى أنّ المركب أبحر من مدينة أنطاليا الواقعة على السواحل التركية المجاورة، وكان متّجهاً إلى إيطاليا.

وتشارك في عملية البحث عن المفقودين أربعة قوارب كانت موجودة في منطقة الغرق وزورقان تابعان لخفر السواحل وطائرة مروحية تابعة لسلاح الجو اليوناني.

خفر السواحل اليونان المفقودين كارباثوس مهاجرين بحر ايجه

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