الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

لأول مرة تستضيفها مصر..

وزير الرياضة يبحث الاستعدادات لبطولة العالم للرماية في المسدس والبندقية رجال وسيدات ناشئين وناشئات وعدد من الأحداث والفعاليات الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا، مع اللواء حازم حسني رئيس الإتحاد المصري للرماية، بحضور الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، ولفيف من قيادات الوزارة.

تناول الاجتماع، مناقشة الاستعدادات لتنظيم واستضافة  عدد من البطولات الدولية في الرماية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ أكتوبر المقبل ببطولة العالم للرماية المسدس والبندقية رجال وسيدات وناشئين وناشئات والتي تقام لأول مرة في مصر ، بالإضافة إلي كأس الرئيس لأفضل 12 رامي علي مستوي العالم في نوفمبر المقبل، واستضافة اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للرماية، بالإضافة إلي تنظيم عدد من البطولات الدولية العام المقبل ومنهم بطولة إفريقيا المؤهلة لباريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يؤكد على المتابعة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى التنسيق لإنهاء كافة الاجراءات الادارية واللوجستية المتعلقة بتنظيم البطولة.

أوضح الوزير جاهزية استضافة البطولة بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بعقد اجتماعات دورية بين الاتحاد المصري للرماية واللجان المنظمة، للترتيب والتنظيم والإعداد للبطولات القادمة، فمصر أصبحت وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة فعالياتها الكبري فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتلك البطولات من بنية تحتية رياضية مُقامة وفق المعايير الدولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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