الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

صدر له قرار إزالة.. انهيار عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية

عقار
عقار
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تعرض عقار قديم، مكون من 5 طوابق بمنطقة المنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، للانهيار صباح اليوم الأربعاء، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة.   

وتلقى قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بسقوط العقار، رقم 8 شارع رملي تقاطع شارع فرنسا بمنطقة المنشية، وانتقل ضباط القسم والإسعاف ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.   

وتبين من الفحص، أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و5 طوابق علوية، خال من السكان، وسقوط العقار بالكامل عدا أجزاء منه، وذلك دون أي إصابات.   

وأكد اللواء وليد البيلي، رئيس حي الجمرك، أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض، وجرى إزالة الأجزاء الخطرة المعلقة، حفاظًا على حياة المارة والمواطنين.   

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حي الجمرك في الإسكندرية العقارات قسم شرطة المنشية العقار

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وائل لطفي

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