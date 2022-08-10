الأربعاء 10 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

أب يتهم طالبا بهتك عرض نجله فى أرض زراعية بالدقهلية

طفل
طفل
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 حرر أب بقرية ميت عدلان ببني عبيد بمحافظة الدقهلية، بلاغًا، اتهم فيه طالبا بالصف الثانى الإعدادى باستدراج نجله طالب بالصف الأول الابتدائي إلى أحد الأراضى الزراعية، وهتك عرضه وقام بضربه محاولا إرهابه لعدم إبلاغ أهله عن ما حدث. 

 تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية بتحرير "ر.م.ا" 34 عامًا، سائق ومقيم قرية "ميت عدلان" وبرفقته نجله 8 أعوام طالب بالصف الأول الابتدائي يتهم "م.ع.م "14 عامًا، طالب بالصف الثانى الإعدادى، باستدراج نجله إلى إحدى الأراضى الزراعية، وهتك عرضه، وقام بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثا إصابته بكدمة بالظهر، وذلك لترهيبه لعدم إبلاغ أهله.  

وبتقنين الإجراءات تم استدعاء الطفل المشكو في حقه وأهليته وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامةً بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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