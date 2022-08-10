أوهمتهم بفرص عمل بالخارج.. تحقيقات النيابة فى النصب على مواطنين بالجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن أن المتهمة بالنصب على المواطنين في منطقة حدائق الأهرام، أوهمت المجني عليهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بالخارج بخلاف الحقيقة، وتمكنت بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، معلومات وتحريات تفيد قيام "إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القاهرة"، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وإنشاء شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى قيامها بالإعلان عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إعلانات وهمية تدعى فيها قدرتها لتسفير راغبى العمل بالخارج مقابل رواتب مجزية بكبرى الشركات بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها حال تواجدها بمقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطها وبحوزتها "مجموعة من استمارات طلبات الحصول على تأشيرات سفر- عدد من الصور لمستندات شخصية خاصة بالمجني عليهم"، كما أمكن الاستدلال على أحد المجني عليهم "عامل- مقيم بمحافظة القاهرة" وبسؤاله اتهم المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بزعم تسهيل سفره للعمل بالخارج.. وعدم وفائها بذلك، وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.