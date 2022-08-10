الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«قضايا الدولة» تتلقى العزاء فى وفاة رئيس الهيئة الأسبق.. اليوم

قضايا الدولة
قضايا الدولة
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يتلقى رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد بكر، العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة الأسبق، وذلك بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك، بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء.

وتوفي المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق السبت الماضى.

وكان صدر القرار الجمهوري بتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسًا لهيئة قضايا الدولة في الجريدة الرسمية الصادرة في عددها برقم 291 و292 لسنة.

والمستشار حسين عبده خليل، من مواليد محافظة أسوان، عمل رئيس قطاع جنوب الصعيد، وشارك فى افتتاح نادى مستشارى قضايا الدولة بمحافظة سوهاج على مساحة 2000 م على النيل مباشرة بالبر الشرقى ببندر سوهاج، والذى تم تجهيزه وإعداده فى 4 أشهر، ورئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.

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