الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن محطة زابوروجيه الذرية

مجلس الأمن الدولى
مجلس الأمن الدولى
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أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس "لمناقشة الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه" الذرية.

 

وقال مصدر في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، إن "روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في النصف الثاني من يوم 11 أغسطس نظرا للهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه وعواقبها الكارثية المحتملة".

 

وأوضح مصدر آخر في مجلس الأمن الدولي، أن روسيا تود أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي تقريرا أمام الجلسة.

 

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تنظيم زيارة لخبراء الوكالة الدولية للمحطة لدراسة الوضع فيها.

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روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن محطة زابوروجيه الذرية

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