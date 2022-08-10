الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع صواريخ جافيلين للبرازيل

صواريخ جافيلين
صواريخ جافيلين
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أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 74 مليون دولار لبيع صواريخ جافيلين المضادة للدبابات للبرازيل.

 

وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن السلطات البرازيلية طلبت ما يصل إلى 222 صاروخا من نوع "جافيلين" و33 منصة للقيادة والإطلاق.

 

وأضاف البيان أن "الصفقة المحتملة ستساعد تحقيق أهداف السياسة الخارجية والأهداف الأنمية الأمريكية من خلال تعزيز القدرات القتالية لشريك مهم في المنطقة".

 

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بموافقتها على الصفقة، وسيتعين على المشرعين دراسة العقد المحتمل في غضون 30 يوما.

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