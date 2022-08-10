الأربعاء 10 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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أسعار بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

أسعار بورصة الدواجن
أسعار بورصة الدواجن
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نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، حيث شهدت الأسعار اليوم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، لذا نعرض لكم قائمة بأسعار الدواجن اليوم في مصر وتشمل أسعار الكتاكيت وأسعار البيض والبط والرومي.

وتتراوح  أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء بين 28 و29 جنيهًا مصريًا، وأسعار الساسو بين 51 و52 جنيهًا مصريًا، وأسعار البلدي بين 35 و36 جنيهًا مصريًا.

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

النوع أقل سعر أعلى سعر
كيلو لحم الفراخ البيضاء28.00 جنيها29.00 جنيها
كيلو لحم الفراخ الساسو51.00 جنيها52.00 جنيها
كيلو لحم الفراخ البلدي35.00 جنيها36.00 جنيها
كيلو لحم أمهات أبيض22.00 جنيها23.00 جنيها

 

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

  • كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيهات 05.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيهات.
  • كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيهات 03.25 جنيه.
  • سعر كتكوت فيومي، نحو 5 جنيهات.
  • سعر البلدي الهجين، نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

  • كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.
  • كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيها.
  • كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيها 15.50 جنيه.
  • لحم بط فرنساوي يوم 24.00 جنيها 24.50 جنيه.
  • لحم بط مسكوفي يوم 47.00 جنيها 47.25 جنيه.
  • لحم بط مولارد يوم 31.00 جنيها 32.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

  • يأتي سعر الأوراك الرومي، ما بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الأجنحة، نحو 52 جنيهًا.
  • و سعر الكبد والقوانص، نحو 67 جنيهًا.
  • سعر الفيليه الرومي، نحو 170 جنيهًا.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم فى الأسواق

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أسعار البيض اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

البيض الأحمر سجلت حوالي 59 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 62 جنيهًا.

البيض الأبيض سجلت حوالي  54 جنيهًا، و يصل سعرها للمستهلك 60 جنيهًا.

البيض البلدي سجلت حوالي 57 جنيهًا.

الدواجن بورصة الدواجن اسعار الدواجن أسعار البيض أسعار البيض اليوم اسعار البط أسعار الكتاكيت اسعار الكتاكيت اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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