الأربعاء 10 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

البحريتان الأمريكية والسعودية تبدآن مناورات الغضب العارم فى المملكة

مناورات الغضب فى
مناورات الغضب فى المملكة
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أعلنت كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أن القوات البحرية في البلدين بدأت مناورات الغضب العارم 22 الذي تستضيفه المملكة في محافظتي ينبع والخرج.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية وصلت إلى ميناء ينبع، استعدادا للمشاركة في المناورات.

 

وأوضحت أن التمرين الذي ينطلق منتصف الأسبوع الجاري ويمتد لعدة أيام، يتضمن العديد من الفرضيات والتدريبات بين القوات السعودية والأمريكية.

 

وأضافت أن التمرين يأتي تعزيزا للشراكة بين القوات السعودية ونظيرتها الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية.

 

وذكرت القيادة المركزية لقوات مشاة البحرية الأمريكية أن التمرين يشهد النسخة الثامنة منه، ويقام كل سنتين، بهدف "دعم الأمن الإقليمي والاستجابة للأزمات وعمليات الطوارئ".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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