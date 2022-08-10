الأربعاء 10 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

المرصد الأوروبى: ثلثى القارة العجوز عُرضة لتهديد الجفاف

الجفاف
الجفاف
ads

حذر المرصد الأوروبي لمراقبة الجفاف من أن الجفاف يهدد قرابة ثلثي القارة الأوروبية، منبها إلى أن أحدث البيانات التي تم جمعها والخاصة بالجفاف في القارة العجوز أظهرت أن 60% من أوروبا وبريطانيا معرضون حاليا لخطر الجفاف.

 

وأوضح المرصد، في تقرير أصدره الثلاثاء، بهذا الشأن أنه تم التوصل إلى هذه الاستنتاجات استناداً إلى بيانات تم جمعها أواخر شهر يوليو الماضي، حيث تبين أن 45% من أراضي القارة الأوروبية تعرضت للجفاف بحلول منتصف شهر يوليو.

 

وأضاف التقرير أنه تم توجيه إنذار يحذر من حدوث عجز مائي شديد في 15% من القارة، حيث تم تسجيل رقم قياسي في الجفاف في إسبانيا خلال الفترة ما بين شهري مايو ويوليو مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الخزانات بنسبة 40% بالمقارنة بالفترة السابقة.

 

وتابع التقرير أن الحكومة الهولندية أعلنت رسميا عن حدوث نقص في المياه، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن" عن فرض قيود لم يسبق لها مثيل على استخدام المياه تضمنت منع مزارعين من ري محاصيلهم وحظر غسيل السيارات بالمياه، نتيجة تسجيل رقم قياسي للجفاف في فرنسا خلال شهر يوليو، حيث شهدت جفافا لم تشهد مثله منذ أكثر من 60 عاماً، ونتج عن ذلك حرمان أكثر من مائة بلدية فرنسية من مياه الشرب الجارية ويجري إمدادها حاليا بالمياه عن طريق عربات نقل المياه.

 

وكان مركز الاتحاد الأوروبي للبحوث المشتركة قد ذكر في تنبؤات نشرها مؤخراً أن ارتفاع درجة الحرارة والجفاف ربما يؤديان إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أوروبا بنسبة تتراوح ما بين 8 و9%، مضيفاً أن حركة النقل النهري تأثرت أيضا من جراء انخفاض منسوب المياه، وأن المنسوب يواصل الانخفاض عبر أنحاء القارة الأوروبية.

 

ولفت المرصد الإخباري الأوروبي إلى أن ظروف الجفاف أدت أيضا إلى تزايد حرائق الغابات، خاصة في المناطق المطلة على البحر المتوسط، حيث التهمت النيران منطقة يزيد حجمهما على حجم مدينة روما الإيطالية بأكثر من الضعفين خلال شهر يوليو فقط، وأن تقديرات شبكة معلومات الاتحاد الأوروبي بشأن حرائق الغابات تشير إلى أن الحرائق اجتاحت منطقة إجمالي مساحتها 587 ألفا و868 هكتارا في دول الاتحاد منذ بداية العام، وذلك مقابل حوالي 158 ألف هكتار فقط خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تطوير العمران المصرى.. حقائق وأكاذيب

الأكثر قراءة

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

تراجع 10 جنيهات.. سعر الذهب فى مصر الأربعاء 10 أغسطس 2022

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

زيادة 6 قروش.. سعر اليورو مقابل الجنيه فى البنوك الأربعاء 10 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

خليك فريش إحنا في رحلة

جلال حمام

من أجل رقيقة إليكترونية.. بيلوسي تركب الأخطار

د. القس صفوت البياضى

أوقات عصيبة لا مفر منها

محمد المعموري

عبقرية الرئيس السيسي في حل الأزمات

جلال حمام

من أجل رقيقة إلكترونية.. بيلوسى تركب الأخطار

إبراهيم داود

مسرح بيتر بروك

ماجد حبته

توطين الصناعة

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تستقبل وفدًا أمريكيًا لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة ونابلس

منظمة التعاون الإسلامي تدين اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ3 فلسطينيين في نابلس

عقب الإضراب العام.. مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في الخليل