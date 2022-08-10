الأربعاء 10 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 10 أغسطس 2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
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يهتم المصريون بمتابعة سعر الريال السعودي لارتباطه بالكثير من التعاملات التجارية والنقدية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لذا يتصدر البحث عن سعر الريال  السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 .

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الأربعاء 10 أغسطس 2022 

وفي سياق متصل شهد متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-8-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم استقرارًا بحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري ووصل سعره إلى مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر 

يستعرض موقع «الدستور» تقريرًا تفصيليًّا بسعر صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب عدد من البنوك الحكومية والعربية والأجنبية والخاصّة وبعض شركات الصرافة، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع البنكية.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت 6 أغسطس 2022

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 10 أغسطس

وحقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي ببنك مصر اليوم الأربعاء 10 أغسطس

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر مستوى 5.07 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم الأربعاء 10 أغسطس

بينما في بنك قناة السويس استقر سعر الريال السعودي في ختام التعاملات عند مستوى: 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

 

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي القطري اليوم الأربعاء 10 أغسطس

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري بختام التعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 10 أغسطس

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم الأربعاء 10 أغسطس

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 10 أغسطس

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي في ختام التعاملات مقابل الجنيه 5.09 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

 

سعر صرف العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي اليوم الأربعاء 10 أغسطس

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي 4.95 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 10 أغسطس

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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