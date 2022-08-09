بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح قداس «مسيرة تلاميذ على الطريق»

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، القداس الافتتاحي للمسيرة الروحية التاسعة لشباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، التي تأتي تحت شعار "تلاميذ على الطريق"، بالكلية الإكليريكية في المعادي.

شارك غبطته في الصلاة الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، وخادم المسيرة، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية الإكليريكية بالمعادي، والأب يوحنا معطي، مسؤول لجنة الشباب الإيبارشي بطيبة، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وبعض الأخوات الراهبات.

ودارت كلمة العظة حول المعنى الحقيقي للتلمذة، والتي يكون فيها التلميذ دائم التعلم، دائم الإصغاء، مسلمًا ذاته بالكامل لدعوته الخاصة، ودعوته العامة مع الجماعة.

واختتم القداس الإلهي بكلمة من أسرة المسيرة، شكرت فيها الأب البطريرك على حضوره، ودعمه المستمر للشباب، ثم تم التقاط بعض الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن "مسيرة تلاميذ على الطريق"، تعتبر المسيرة التاسعة لشباب كنيستنا القبطية الكاثوليكية، حيث تقام في الفترة من الثامن، وحتى السادس عشر من أغسطس الجاري.

وتهدف هذه المسيرة الشبابية إلى مساعدة الشباب الباحثين عن الدعوة على تمييز دعوتهم، من خلال إلقاء الضوء على كلمة الله، والأسرار المقدسة، وفقرات التأمل، والسير على الأقدام وغيرها من الوسائل الأخرى.

صوم العذراء

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 7 أغسطس الجاري، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر حتي 22 أغسطس الجاري.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

وتستقبل الأديرة القبطية الملايين من الزوار من الأقباط كل عام خلال صوم السيدة العذراء مريم والذي يحل في أغسطس من كل عام، إذ يتوافد الأقباط على دير درنكة وهو إحدى محطات العائلة المقدسة.