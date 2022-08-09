«تعذيب حتى الموت».. حبس ربة منزل بتهمة قتل رضيعتها بالصف

أصدرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل ابنتها.

وقالت المتهمة بقتل ابنتها البالغ عمرها 6 سنوات، في منطقة الصف جنوب الجيزة، في أقوالها خلال التحقيق معها أمام النيابة المتهمة أنها لم تقصد قتلها، وإنما كانت تؤدبها لأنها ترتكب أخطاء كثيرة، وتبين من مناظرة النيابة العامة على الطفلة انها تعرضت للخنق ووجود آثار تعذيب على جسد الطفلة، و رجح مفتش الصحة على وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم إبلاغ الشرطة.

وتبين من التحريات ان والدة الطفلة حاولت قبل 3 أشهر، تعذيب الطفلة وخنقها، ولكن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، ولكن تدهورت حالتها وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال بالقاهرة، وبعد فترة تحسنت حالتها الصحية وعادت إلى المنزل مرة أخرى.

وتابعت التحريات أن الأم قررت تكرار الواقعة مرة أخرى والتعدي على الطفلة بالضرب والتعذيب والخنق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها وأضافت بأنها كانت «بتربيها» فقط ولم تقصد قتلها.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الجيران والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتلقى قسم شرطة الصف، بلاغا من مفتش الصحة يفيد بقيامه بالكشف على جثة طفلة بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مريم. م. م » 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق.