الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

فودافون مصر تطلق أكبر برنامج تدريب صيفي للطلاب لعام 2022

برنامج تدريب صيفي
برنامج تدريب صيفي للطلاب لعام 2022
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◄ إتاحة البرنامج لأكثر من 140 متدرب لمساعدتهم على مواكبة تحديات سوق العمل

أطلقت شركة فودافون مصر برنامجها للتدريب الصيفي 2022 لطلاب الجامعات المختلفة وحديثي التخرج، والذي يعد أكبر برنامج تدريبي تتيحه الشركات الكبرى في مصر، ويهدف البرنامج إلى مساعدة الطلاب في اكتساب خبرات العمل بالإدارات المتنوعة، وتأهيلهم لمواكبة تحديات العمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطوير قدراتهم الرقمية وتأهيلهم للمنافسة في مجال التقنيات الحديثة.

يستفيد من برنامج التدريب الصيفي الذي تطلقه فودافون أكثر من 140 متدرب في 7 أقسام على مستوى الشركة، وتمثل الطالبات نسبة 50% من المتقدمين، 38% منهن في أقسام تتعلق بالشبكات والوظائف التقنية، ويغطى البرنامج التدريبي العديد من المجالات مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وغيرهم. وأيضاً برامج توعوية خاصة بالصحة والسلامة البدنية، وكذلك تدريبات للقيادة الآمنة، وجولات في innovation lab، وأنشطة تشاركية عديدة بين الطلاب تعزز روح العمل ضمن الفريق وتساعد على خلق قيادات مستقبلية.

كما تتيح فودافون الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للتقدم والالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي، لتأهيلهم وفقاً لبرنامج تدريبي يساهم في تمكينهم من الحصول على برامج التوجيه التقني والمهني بصورة فعالة، مما يعكس التزام فودافون بدورها في تمكين المواهب الشابة من تطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ومن جانبها، أكدت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية بفودافون مصر،  اهتمام الشركة بدورها المجتمعي في خلق كوادر شابة منتجة من طلبة الجامعات، وتجهيزهم لتلبية احتياجات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وإعداد قيادات متميزة، لافتة إلى أن البرامج التدريبة، التي تقدمها فودافون تحرص على تطوير القدرات الرقمية للكوادر البشرية للمنافسة في مجالات التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تنمية القدرات التعليمية لتطبيق الأفكار المبتكرة، ومواكبة تحديات العمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقد أعلنت فودافون فتح باب التقدم للتدريب الصيفي في شهر مايو الماضي، ووصل عدد المتقدمين إلى أكثر من  10 آلاف طالب، اجتازوا جميعا عدة مراحل من الاختبارات خلال الشهر، وتم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين لبدء التدريب الصيفي داخل الأقسام المتاحة في منتصف شهر يوليو الماضي.

جدير بالذكر أن فودافون مصر حصلت على جائزة " أفضل بيئة عمل في مصر " لعدة سنوات متتالية، وتلتزم بتقديم أفضل برامج تدريب للطلاب خلال فترة الصيف منذ أكثر من 20 عاما، استفاد منها مئات الطلاب على مدار السنوات الماضية،  والتحق بالعمل بالشركة العديد منهم ممن أثبت تميزه وجدارته في العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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