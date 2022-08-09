المتهم بذبح زوجته فى دار السلام: «اعترفتلى إنها بتعشق واحد تانى»

كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية في واقعة ذبح ربة منزل على يد زوجها عن تفاصيل جديدة، حيث تبين أن المجني عليها كانت قد هجرت منزل زوجها بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج زوجته بعد قضائها مدة بمنزل أسرتها، واحتال الزوج على المجني عليها، وأوهمها أنه تناسى الخلافات فيما بينهما، وتستطيع أن تعود لفتح صفحة جديدة في حياتهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهم اصطحبها داخل غرفة النوم بمسكنها، ودارت بينهما مشادة كلامية إثر رفض الزوجة عمل علاقة معه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوجة اعترفت له بعشق شخص آخر، الأمر الذي دفعه للتوجه نحو غرفة المطبخ، واستل سكينًا وعاد إلى زوجته.

من جهته، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة قائلًا: "لو قدامي دلوقت هقتلها بدل المرة 10 مرات"، مضيفًا: "دي طعنتني في شرفي".

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "تغريد. ر. م"، 32 سنة، ربة منزل، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها، عامل، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.