العثور على جثة طفل ملقاة بـ«مقابر سرسنا» فى الفيوم

عثر أهالي قرية سرسنا بنطاق مركز شرطة طامية، على طفل مقتولاً وملقى بجوار التوك توك الخاص به وسط مقابر القرية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من أهالي سرسنا، بالعثور على جثة طفل مقتولاً وملقى وسط مقابر القرية وبجواره التوك توك الخاص به.

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبيّنّ العثور على جثة طفل يدعى "محمود"، 17 سنة، مقتولاً وملقى وسط مقابر قرية سرسنا، وبجواره التوك توك الخاص به.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.