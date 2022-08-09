الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس المتهم بممارسة الدجل والشعوذة بقرية أصفون فى الأقصر 4 أيام

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، بحبس المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى قرية أصفون المطاعنة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتجمهر عدد من الأهالى أمام منزل أحد المواطنين فى أصفون المطاعنة، والذي انتشر له فيديو وهو يمارس أعمال السحر والدجل والشعوذة على وسائل التواصل الإجتماعى، ويدعى "م.ا.م" يبلغ من العمر 67 سنة، حيث تجمع الأهالي لطرده من القرية بعد تصوير مواطن له وهو يقوم بعمل سحر على قالب طوب.

وتبين من خلال التحقيقات مع المتهم أنه يدعي "الشيخ محمد" بالمعاش، وتجمع حوالى 50 مواطنا أمام منزله يتهمونه بالإضرار بهم وأبناؤهم بتلك الأعمال السحرية، وتم تفريق المواطنين وضبط المتهم وبحوزته عدد من السبح والأوراق مكتوبة بطلاسم مبهمة وهاتف محمول، حيث تقدم 7 من الأهالي بتحرير محاضر وشكاوى ضد المتهم فى مركز شرطة إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5320 إدارة مركز إسنا، وبعرضه على رجال النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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