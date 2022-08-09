الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

عصابة العملات المقلدة يكشفون كيفية ترويج بضاعتهم

العملات المقلدة
العملات المقلدة
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أدلي تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات المُقلدة، باعترافات تفصيلية 
أمام نيابة النزهة.

وقال المتهمون إنهم يلجؤون إلى حيلة ترويج العملات المُقلدة من خلال التوجه؛ لشراء بعض الأغراض من سوبر ماركت أو أكشاك ثم يطلبون الباقي الذي يكون صحيح، في إشارة إلى أنهم بهذا يكونوا قد استفادوا ونجحوا في التخلص من بضاعتهم الغير مشروعة، وكونوا مبالغ مالية صحيحة، مضيفين أنهم نجحوا بهذه الطريقة في استبدال ألفي جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بقيام 3 أشخاص بالتردد على أحد «الأكشاك»، وعرض مبالغ مالية مُقلدة بقصد شراء بضائع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المُقلدة.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، كما أضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مقابل مبالغ مالية صحيحة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

قسم شرطة النزهة ترويج العملات الم قلدة العملات الم قلدة

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