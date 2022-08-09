حبس 5 عاطلين سرقوا حديدًا وخردة ونحاسًا من مصنع غرب الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة نحاس وحديد وخردة من مصنع وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات والسيارة المستخدمة في السرقة.

وكان اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بسرقة كمية من النحاس والحديد والخردة من داخل مصنع بدائرة القسم، وأسطوانة بوتاجاز وتليفزيون و2 هاتف محمول ومبلغ مالي «خاصين بحارس المصنع»، على الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهم وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بكونه مغلقا ومتوقفا نشاطه، واستقلوا سيارة ربع نقل ملك والد أحدهم وتوجهوا للمصنع وارتكبوا الواقعة وفروا هاربين، وبإرشادهم تم العثور على المسروقات والسيارة الـمُستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.