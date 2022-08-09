الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عامل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات بدار السلام

جريدة الدستور
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أمرت نيابة دار السلام، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات أسرية.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات بينهما في دار السلام، بعدما تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في منطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن، وتبين من خلال المعاينة أن وراء الحادث زوجها، عامل، بسبب خلافات زوجية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأرشد عن سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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