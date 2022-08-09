الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«جنايات قنا» تؤجل محاكمة «مستريح أسوان» لـ6 سبتمبر

مصطفى البنك
مصطفى البنك
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أجلت دائرة جنايات قنا الاقتصادية، محاكمة مصطفى البنك، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح أسوان"، إلى جلسة 6 سبتمبر للسماع لشاهد الإثبات.

وكانت النيابة العامة بمحافظة أسوان قد أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بدائرة جنايات قنا الاقتصادية التى كانت قررت تأكيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات مصطفى البنك.

وجاء في أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهمهم بأرباح طائلة مزيفة، سهلت عليه جمع مبالغ 867 مليونا و771 ألفا، ثمانية وسبعة وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفا ومائة وتسعة عشر جنيها مصريا، لتوظيفها في تربية الماشية دون أن يكون مصرحا له بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، كما امتنع المتهم عن رد المبالغ المستحقة للأهالي والمجني عليهم.

جنايات قنا مستريح أسوان النيابة العامة أسوان النائب العام مصطفى البنك

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