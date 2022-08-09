الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لأجنبى عثر على جثته داخل مسكنه بالزيتون

جثة
جثة
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أمرت نيابة الزيتون بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة رجل أجنبى عثر عليه متوفيا وفى حالة تعفن داخل مسكنه، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وأمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على سرير غرفة النوم، في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين العثور على متعلقات المتوفى الشخصية وجواز السفر الخاص به.

فيما قام رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة، وجمع كافة المعلومات حول الواقعة، والاستماع إلى اقوال الاهالى فى المنطقة، للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة بالمحال التجارية فى الشارع وفى العقارات المجاورة لمعرفة الأشخاص الذين وردوا على الشارع والعقار فى هذا الوقت.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

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