الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحقيقات موسعة مع المتهمين بقتل مسن فى التجمع الخامس

جريدة الدستور
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فتحت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط 4 (سيدتين ورجلين) لاتهامها بقتل مسن حال قيامهم بسرقة مسكنه بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الحادث، وتبين العثور على جثة رجل في نهاية العقد الخامس من العمر، وبفحص الجثة تبين تهشم الرأس ومقيد اليدين والقدمين.

وأصدرت النيابة 3 قرارات للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، حيث طالبت النيابة بوصول تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات تمهيدا لتفريغها، كما استعجلت النيابة سرعة وصول تقرير الصفة التشريحية المجني عليه.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارا من العميد إبراهيم بحبح رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة مفاده مفادها العثور على جثة مسن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل العقيد محمد رضا مفتش مباحث القاهرة الجديدة، وعثر على جثة مسن يدعى «ح.م.ح» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

كما تبين أن المتوفى مقيد اليدين والقدمين ومهشم الرأس تمامًا، وأفادت المعاينة الظاهرية بوجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة وتفريغها، وتم تفريغ الهاتف الخاص بالمجني عليه لمعرفة المكالمات التي استقبلها يوم الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين بتحريض من شخصين آخرين بغرض سرقته ونجحت الأكمنة الأمنية بقيادة المقدم مصطفى البلتاجي رئيس المباحث في ضبطهما وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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