الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة الإدارية تواصل تسليم خطابات العمل للمعاونين الجدد دفعة 2016

المستشار عزت أبو
المستشار عزت أبو زيد،
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تواصل هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عزت أبو زيد، اليوم الثلاثاء، تسليم خطابات العمل؛ لمعاوني النيابة الإدارية، المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢ دفعة ٢٠١٦؛ لليوم الثاني على التوالي؛ ليتم تسليمهم العمل.

وذلك اعتبارًا من السبت الموافق ١٣ أغسطس، على أن يتم تسليم خطابات العمل؛ لمن استوفى كل أوراق بمسوغات التعيين، بمقر إدارة التفتيش بالدور الرابع، بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية بأكتوبر. 

ولن يتم تسليم خطاب العمل إلا لمن استوفى كل الأوراق الخاصة بمسوغات التعيين، ويتعين الحضور شخصيًا؛ لاستلام خطابات العمل بالنيابات؛ ولاستيفاء التوقيع على إقرارات استلام العمل.

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