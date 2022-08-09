الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بموكب زفاف بكفر الدوار

مصرع طالب وطالبة وإصابة آخرين فى حادث انقلاب سيارة

حادث انقلاب
حادث انقلاب
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شهد الطريق الزراعى كفر الدوار بالإسكندرية، حادثا مأساويا، إثر انقلاب سيارة يستقلها 4 شباب خلال توجههم إلى حفل زفاف، وتسبب الحادث في مصرع طالب وطالبة وإصابة 2 آخرين قبل وصولهم إلى محافظة الإسكندرية؛ لحضور حفل الزفاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج والجثامين إلى ثلاجة المستشفى.

التفاصيل

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، مما أدى إلى مصرع طالبين وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من ندى صلاح عبدالحميد، 22 سنة، طالبة مقيمة بكفر الدوار، ومحسن مصطفى الشيخ، 25 سنة، طالب بكلية الهندسة، وجرى حفظ الجثامين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة كما أصيب كل من عمر عصام محمد، 19 سنة، طالب بكلية الهندسة مقيم كفر الدوار مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى أحمد صبحي، 19 سنة، طالب بكلية تربية مصاب بكدمات متفرقة، وكسر في الساق اليمنى، ونزيف في البطن.

وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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