انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، بانتداب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة؛ لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، كما أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماده.