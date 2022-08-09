العثور على جثة أجنبى فى حالة تعفن داخل شقة بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشخص يحمل جنسية دولة أجنبية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار الذي يقيم فيه المتوفى، كما طلبت النيابة العامة إخطار سفارة المتوفى في القاهرة؛ لإنهاء إجراءات استلام الجثمان لدفنه.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وتبين من الانتقال إلى محل البلاغ، وحددت مصدر الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة دخلت الشقة.

وتبين من الفحص العثور على جثة على سرير غرفة النوم، ولشخص يدعى "آلاء. م"، في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين العثور على متعلقات المتوفى الشخصية وجواز السفر الخاص به.

كما تبين العثور على هاتفه المحمول، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود عنف أو كسر بأحد منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.