الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

القوات المسلحة توقع
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق
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فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، خاصةً خريجى الكلية الجوية للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة (إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران و المطارات) أو درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات (تخصص نظم معلومات الطيران)، وذلك عن طريق البرنامج البينى بنظام الساعات المعتمدة .

وقع اللواء طيار أح / يسرى عبدالحميد هلال مدير الكلية الجوية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى لدعم المنظومة التعليمية والبحثية وذلك بحضور الفريق محمـد عباس حلمى قائد القوات الجوية. 

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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق 

ويعتبر البروتوكول هو الأول من نوعه الذى يتم توقيعه مع الجامعات المصرية، ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التفاهم والعمل المشترك بينهما وزيادة الإمكانات ووضع مشروع للتعاون فى مجال التعليم الجامعى والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجانبين. 

وأكد الفريق محـمد عباس حلمى قائد القوات الجوية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى وعلوم الطيران لتظل القوات الجوية دائماً قادرة على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

حضر مراسم توقيع البروتوكول أمين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظ الشرقية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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