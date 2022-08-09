الثلاثاء 09 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط 28 ألف طن سكر تموين بحوزة مالك مصنع تعبئة في القليوبية

سكر
سكر
ads

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية.

وأسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط (28,300 طن "سكر تموينى مدعم"معاد تعبئتها بداخل عبوات وشكائر بقصد إعادة بيعها بإعتبارها  سكر حر مستوليا على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة – 960 كيلو جرام "سكر تموينى" معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها – 10000 عبوة فارغة مدون عليها سكر تموينى عقب تفريغها بخط التعبئة – 2 ماكينة للتعبئة والتغليف)، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأعداء الخمسة للمصريين

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2022 المرحلة الأولى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 9-8-2022

وفاة الإعلامى نادر دياب مُقدم برنامج «أنباء وصحف» بالتليفزيون

توقعات تنسيق الكليات 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

توجيهات حكومية جديدة بشأن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

«تطرف المناخ».. أمطار غزيرة تضرب مصر لمدة 96 ساعة قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نظرية المؤامرة.. «لبيد» الباحث عن الأصوات الانتخابية

أحمد سعد زايد

جيمس ويب وخلخلة الغرور البشرى

ماجد حبته

مصر تحارب البلاستيك

منى رجب

البنات قادمات

عبدالوهاب داود

انتهاك معايير المجتمع الأزرق

محمد رفعت

احتفالًا بذكرى حفر القناة

حسين دعسة

وفي اليوم الثالث من العدوان الصهيوني على غزة والقدس.. مخاوف ممكنة

جمال-أسعد

العقل التسليمى

صور

الشوط الأول: الأهلى يهز شباك الاتحاد بثنائية

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 30.. الاحتلال الإسرائيلى يغتال قياديا فى «شهداء الأقصى» واثنين آخرين

كل الأطراف بعد وقف إطلاق النار فى غزة: «شكرًا مصر»

رئيس وزراء إسرائيل يثمن الوساطة المصرية بقيادة الرئيس السيسى للتهدئة فى غزة