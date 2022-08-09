ضبط 28 ألف طن سكر تموين بحوزة مالك مصنع تعبئة في القليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية.

وأسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط (28,300 طن "سكر تموينى مدعم"معاد تعبئتها بداخل عبوات وشكائر بقصد إعادة بيعها بإعتبارها سكر حر مستوليا على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة – 960 كيلو جرام "سكر تموينى" معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم تم تجميعها لإعادة تعبئتها داخل عبوات سكر حر بقصد الاستيلاء على الدعم المقرر لها – 10000 عبوة فارغة مدون عليها سكر تموينى عقب تفريغها بخط التعبئة – 2 ماكينة للتعبئة والتغليف)، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.