زوج يذبح زوجته عقب خلافات بينهما فى دار السلام

لقيت سيدة في منطقة دار السلام مصرعها، على يد زوجها الذي قام بنحرها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بمقتل ربة منزل على يد زوجها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «تغريد ر م»، 32 سنة، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، مصابة بجرح ذبحي في الرقبة و8 طعنات في الصدر والبطن.

وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجني عليها، عامل، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وبسؤال أسرة المتوفاة أنكروا معرفتهم لسبب ارتكاب الزوج لجريمته، وأضافوا أنه شاب خلوق ولا يتعاطى المخدرات، موضحين أن الخلافات بينهما مثل أي خلافات زوجية وليست سببا لارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة.