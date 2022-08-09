مصرع 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في تصادم دراجتين بخاريتين بطريق "أبوكبير- كفر صقر" بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق " أبو كبير- كفر صقر"بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ ونتج عن ذلك مصرع كل من "محمد إ أ" 25 عامًا، و" عمر م ع م" 15 عامًا طالب، و"زياد م ال ع" 17 عامًا طالب مقيمين بقريتي نزلة خيال وكفر نمر بمركز أبوكبير.

انتقلت على الفور قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل الجثث بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أبو كبير المركزي، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وأكدت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاه الجثث الثلاثة، وأن وفاتهم إثر إصابتهم بكسور متعددة بالصدر والضلوع وبقاع الجمجمة، تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وتحديد سبب وفاتهم والتصريح بدفنهم وتكثيف تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.