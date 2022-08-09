العثور على جثمان شاب داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، اليوم الثلاثاء، على جثمان شاب داخل دورة مياه.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثانى العاشر من رمضان من بعض الأهالى بالعثور على جثة شاب بدورة مياه للعامة بالحى العاشر، دائرة قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثاني العاشر لموقع البلاغ، وتبين العثور على جثمان "أ. ص. م"، 30 عامًا، مقيم مركز بلبيس، داخل دورة المياه، ولم يعثر على أى إصابات ظاهرية بالجثمان، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة بالعاشر من رمضان، أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.