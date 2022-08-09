من هوليوود إلى تراجعها عن العائلة المالكة.. هكذا تطور أسلوب ميجان ماركل

تطور أسلوب دوقة ساسكس، ميجان ماركل، قبل انضامها للعائلة المالكة وحتى بعد تخليها عن الألقاب الملكية هي وزوجها الأمير هاري، وما بين هذا وذاك نرصد خلال سطور:

1- ارتدت ماركل ملابس غير رسمية في أول ظهور علني لها في حدث Coach في عام 2006، مرتدية فستانًا كحليًا مع أحزمة سباغيتي وتنورة فضفاضة.

2- لتأسيس أسلوبها المبكر على السجادة الحمراء، حضرت ماركل حدثًا قبل حفل غولدن غلوب عام 2007 في فستان أبيض وأسود كان ياقة دون حمالات.

3- في عام 2011، كانت ماركل لا تزال تختار المظهر القصير المناسب للشكل، ووصلت إلى حدث InStyle مرتدية فستانا قصيرا أسود مع تقليم من الدانتيل، ارتدته مع سترة صوفية.

4- تألقت ماركل بإطلالة أخرى من الدانتيل على السجادة الحمراء في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012، كان فستان Diane von Furstenberg بأكمام شبه شفافة وحاشية صدفيّة.

5- بدأت ماركل في تجربة اللون، مرتدية فستانًا طويلًا دون حمالات فى حفل توزيع جوائز SAG لعام 2013.

6- اختارت ماركل مجموعة أنيقة وجريئة من قطعتين، عرضت الحجاب الحاجز في عرض أزياء 2014.

7- واصلت ماركل خط الموضة الجريئة في حدث NBC في عام 2015، كانت ترتدي قميصًا أبيض شفافًا كشف صدريتها وبنطالها الأبيض واسع الساقين.

8- ارتدت ماركل مظهرًا جريئًا آخر في مارس 2016، فظهرت في استوديوهات AOL وهي ترتدي بنطالًا جلديًا أسود ضيقًا وسترة سوداء دون قمة تحتها.

9- لكن في يوليو من نفس العام، وهو الشهر الذي قابلت فيه الأمير هاري، اتخذ أسلوب ماركل مظهرًا مميزا، خلال رحلة إلى نيويورك، فتألقت ماركل في فستان أحمر ميدي بكعب عالي ونظارات شمسية.

10- في أول ظهور علني لها مع الأمير هاري في سبتمبر 2017، بدت ماركل وكأنها تقطع الخط الفاصل بين أسلوبها كممثلة، لقد ارتدت قميصًا محافظًا بأزرار مع بنطال جينز ممزق.

11- حافظت ماركل على أسلوبها المحافظ والأنيق بعد أن حملت بابنها آرتشي، على سبيل المثال، ارتدت فستانًا من فيكتوريا بيكهام بقيمة 2000 دولار وقبعة مطابقة لخدمة يوم الكومنولث مع العائلة المالكة في مارس 2019.

12- أعلن دوق ودوقة ساسكس عن تراجعهما عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، ومن أجل مشاركتها الأخيرة بصفتها ملكية عاملة في مارس، برزت ماركل بفستان من الزمرد من إميليا ويكستيد.

13- أصبح أسلوب العائلة المالكة غير رسمي بعد أن تراجعت إلى الوراء، في مقطع فيديو نُشر على حساب Save the Children UK بمناسبة عيد ميلاد ابنها أرشي في 6 مايو 2020، استبدلت الفساتين بقميص دينيم بقيمة 114 دولارًا من J. Crew وصففت شعرها في كعكة فوضوية.

14- اختارت ماركل مظهرًا يُظهر جذورها الملكية وأسلوب كاليفورنيا لإجراء مقابلة مع أوبرا وينفري في مارس 2021. كانت ترتدي ثوبًا حريريًا من أرماني وقامت بتصفيف شعرها في مظهر مريح.

15- بدت الدوقة وكأنها عادت إلى الأسلوب الملكي في زيارة للمملكة المتحدة، حيث كانت ترتدي معطفًا كريميًا ومناسبًا ساحرًا لخدمة عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس في يونيو 2022.