الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تستعجل التحريات فى العثور على جثة مسن بالقاهرة الجديدة

جثة
جثة
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة باستعجال التحريات الأمنية، في واقعة العثور على جثة مسن مقيد اليدين والقدمين داخل مسكنه بالقاهرة الجديدة، كما بدأت النيابة في الاستماع لأقوال الجيران والشهود لحل لغز القضية.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بالعثور على جثة مسن داخل مسكنه بالقاهرة الجديدة، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، مقيد اليدين والقدمين.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وانتداب الأدلة الجنائية لفحص مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لبدء التحقيق.

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