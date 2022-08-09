«الإنقاذ النهري» يواصل البحث عن جثة شاب غرق في النيل بكفر الزيات

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، جهودها لانتشال جثة شاب لقي حتفه غرقا في نهر النيل فرع رشيد المار بمدينة كفر الزيات، بعدما سقط الشاب في المياه أمام مجلس المدينة وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة بغرق شاب في نهر النيل فرع رشيد المار أمام مجلس مدينة كفر الزيات.

و انتقلت قوات الإنقاذ النهري وشرطة النجدة لمكان البلاغ، ونزل رجال الإنقاذ بمساعدة بعض الصيادين للبحث عن جثمان الشاب لانتشاله، ويمشط رجال الإنقاذ النهري المياه بحثا عن الجثمان.