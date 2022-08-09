القبض على دجال السحر الأسود بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب الأقصر القبض على دجال يقوم بأعمال السحر عقب تجمع المئات من المواطنين أمام منزله، فور انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء قيامه بسحر أسود على قالب من الطوب.

كان تلقى اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بتجمهر المئات من المواطنين أمام منزل لأحد الدجالين بقرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب غرب الأقصر.

وعلى الفور انتقلت قوات من الأمن للسيطرة على الموقف وتبين أن أهالى قرية أصفون تجمهروا أمام منزل المدعو "م. أ" فى العقد الخامس من العمر، وذلك عقب انتشار فيديو تم تصويره خلسة له أثناء قيامه بعمل سحر أسود على قالب من الطوب وتكفينه استعدادا لدفنه فى أحد المقابر حتى يصاب صاحب العمل بالموت.

تم فض التجمهر من قبل الأجهزة الأمنية والقبض على المتهم وبحوزته مئات من الصور الفوتوغرافية لأشخاص يقوم بتنفيذ أعمال سحرية عليها وأدوات الأعمال السفلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.