الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل صديقه فى الساحل

حبس عامل
حبس عامل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه طعنا بالسكين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "حسين.ع" 26 سنة، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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