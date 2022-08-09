الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع عامل سقط من «الثانى» بمبنى تحت الإنشاء فى سوهاج

جثة
جثة
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لقى عامل مصرعه بدائرة مركز طما فى محافظة سوهاج، إثر سقوطه أثناء العمل من مبنى تحت الإنشاء، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغنايم المركزى بمحافظة أسيوط تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بوفاة عامل على إثر سقوطه من مبنى تحت الإنشاء دائرة المركز، وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بتقدم المدعو "و. ذ. ا. ف" 37 سنة عامل ويقيم  دائرة المركز بأنه أثناء قيام شقيقه "أ" 39 سنة، عامل بناء، ويقيم بذات الناحية بالعمل بمنزل تحت الإنشاء دائرة المركز وحال صعوده السلم للطابق الثاني اختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته "نزيف بالمخ"، وتم نقله لمستشفي الغنايم المركزي بأسيوط وتوفي عقب وصوله المستشفي، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبسؤال "ن. ع. م. ع"، 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية شاهد واقعة، أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف أنه أثناء عمله رفقة المتوفى بالعقار المشار إليه اختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لوفاته.

وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

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