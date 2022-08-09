الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 3 فى تصادم سيارتين على الطريق الدولى بكفرالشيخ

جريدة الدستور
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكى بالطريق الدولي الساحلي أمام بر بحري، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بحادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى بالطريق الدولي الساحلي أمام بر بحري، وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي.

 وتبين إصابة كل من سعد أبو الفتوح أحمد عياد، 45 سنة، الربع، بكسر بالذراع اليسرى، وعادل طه عبدالعال، 57 سنة، المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صلاح محمود سرور حلاوة، 45 سنة، بر بحري، بكدمات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة لهم  باستقبال المستشفى.

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