الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الرئيس التونسى يطالب بفتح ملفات الجرائم الديوانية لمحاربتها

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى
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اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، صباح الإثنين، بقصر قرطاج، مع وزراء ومسئولين، لمناقشة كيفية مكافحة الجرائم الجمركية.

واجتمع سعيد بكلّ من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، ونجاة الجوادي، المديرة العامة للديوانة (الجمارك).

وتناول الاجتماع جملة من المسائل، أهمّها الجرائم الديوانية وضرورة وضع حدّ لها في أسرع الأوقات.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسي، في هذا الإطار، على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء لأن ما حصل خاصة بعدد من الموانئ ما زال متواصلًا، وأشار، أيضًا، إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.

ومن بين أهم المواضيع التي أثارها رئيس الجمهورية في هذا اللقاء ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت الإجراءات في فتحها وإحالتها على القضاء، فضلًا عن الملفات المتصلة بالصرف والتي لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.

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