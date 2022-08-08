«السيسى» يؤكد لـ لابيد ضرورة تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود، والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

وقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.